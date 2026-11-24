Федеральный бюджет на предстоящий период был принят в третьем чтении 24 ноября — документ поддержан с учетом поправок, предложенных фракцией «Единая Россия». Об итогах и ключевых акцентах работы над главным финансовым документом страны рассказал председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, принятый бюджет в полной мере обеспечивает исполнение поручений главы государства, а также положений Народной программы, с которой партия шла на выборы. Все социальные обязательства перед гражданами заложены в документе.

Говоря о приоритетах «Единой России» в ходе бюджетного процесса, Андрей Макаров отметил:

«Президент, выступая перед нами, поставил три главные задачи: обеспечение обороноспособности страны и безопасности, включая социальные гарантии военнослужащим, членам их семей; выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, которые приняло на себя государство; устойчивое развитие экономики страны, прежде всего, достижение технологического суверенитета. И мы можем твердо сказать: поручение Президента выполнено. «Единая Россия» отвечает перед страной, людьми за результат. Независимо от того, за кого голосовали люди — за какую партию, за какого депутата — мы отвечаем перед всеми. И мы отвечаем перед Президентом за то, что все эти результаты будут достигнуты. Работа над бюджетом показала, что, когда мы объединяемся, мы можем вместе эффективно решать эти задачи».

Депутат подчеркнул, что партия несет ответственность за достижение заявленных результатов перед всеми гражданами страны, вне зависимости от их электоральных предпочтений, и перед Президентом.