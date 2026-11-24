В Сочи приступили к съемкам седьмого сезона детективного сериала «Спасская» (16+). Главную героиню, следователя уголовного розыска Анну Спасскую, вновь сыграет Карина Андоленко. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Режиссером проекта выступает Давид Ткебучава. В актерский состав вошли Алексей Матошин, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Ольга Чудакова, Павел Харланчук, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов и другие артисты.

По сюжету нового сезона Анна Спасская едва не погибает во время задержания опасного преступника Сергея Емельянова (Александр Макогон), с которым у нее давние счеты. Следователя спасает коллега и бывший возлюбленный Владислав Романов (Алексей Матошин). Он по-прежнему надеется восстановить отношения с Анной.

В ходе расследования очередного убийства Спасская выходит на криминального бизнесмена Захара Данилина по прозвищу Дипломат (Сергей Тезов). Однако привлечь его к ответственности оказывается непросто. Интересы предпринимателя берется защищать бывший муж следователя Олег (Роман Маякин), который решил вернуться к адвокатской практике и вновь завоевать расположение Анны.

По словам Давида Ткебучавы, зрителей ждут новые персонажи и необычные места действия. Часть событий развернется в кавказских ущельях и горных селениях, куда отправится главная героиня, чтобы помочь коллегам расследовать преступления.

Режиссер пообещал сохранить привычное сочетание детективных расследований и мелодраматических сюжетных линий. В кадре вновь появятся море, горы и южная природа.

Съемочная группа планирует работать в Сочи и других местах Краснодарского края. Ткебучава признался, что команда уже воспринимает проект как большую киносемью и с удовольствием возвращается к работе над сериалом каждый год.