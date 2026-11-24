Пользователи из разных регионов России сообщают о массовых перебоях в работе «Ростелекома». За сутки количество обращений о неполадках достигло 2,7 тысячи, следует из данных сервиса Detector404. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбой начался около 12:30 мск. По состоянию на 13:01 мск за последний час поступило около 1,2 тысячи жалоб.

Пользователи сообщают о проблемах с работой сервиса и общих сбоях. Больше всего обращений поступает из Новосибирской области (7%) и Иркутской области (6%).

В числе регионов, откуда жалуются на неполадки, также Приморский край (5%), Хабаровский край (4%) и Нижегородская область (3%).