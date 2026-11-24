Площадку для катка начали готовить на Лыбедском бульваре. Об этом сообщает корреспондент «7 инфо».

Площадка расположена рядом с гостиницей «Старый город». В прошлом году там также работал каток, причём было установлено холодильное оборудование.

На данный момент рабочие сделали основание под каток из песка и деревянной конструкции. На данный момент площадку засыпает идущий в городе снег.

В компании «Р-энергия», которая вновь дарит каток городу, сообщили, что работать он будет ориентировочно с 24 декабря по 21 февраля, с 12:00 до 22:00.

Площадь льда составит около 800 квадратных метров, толщина — 5 см. Каток мобильный: трубы подо льдом охлаждаются хладоносителем, поэтому лёд держится даже в оттепель. За его гладкостью будет следить льдоуборочный комбайн: по необходимости с его помощью срезается верхний слой льда и на поверхность катка заливается свежая вода. Вокруг оборудуют борт с остеклением, установят освещение, гирлянды и защитную сетку.

Собирают каток профессионалы из петербургской компании «Айс Формула»: монтаж стартовал уже 20 ноября и займёт около месяца.