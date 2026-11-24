Александр Масляков, легендарный ведущий и руководитель Клуба весёлых и находчивых, скончался в сентябре 2024 года. Со дня смерти кумира россиян прошло больше двух лет.

24 ноября 2026 года легенде КВН и федерального ТВ могло бы исполниться 85 лет.

Последние месяцы жизни Маслякова

Умирал 82-летний телеведущий болезненно. Накануне ухода Александр Масляков чувствовал себя очень плохо, ему было трудно контактировать даже с близкими людьми. А ещё ему было очень тяжело морально. Он искренне хотел продолжать участвовать в жизни Клуба весёлых и находчивых, радоваться людей, появляться на играх. Но здоровье не позволяло.

В 2022 году, после нескольких эпизодов коронавируса, у Маслякова нашли злокачественную опухоль. Телеведущий прошёл лечение, но окончательно избавиться от тяжёлого заболевания не удалось, хотя временное облегчение было. В начале 2024 году врачи обнаружили метастазы. Именно онкология стала причиной смерти легенды федерального ТВ.

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Памятник на Новодевичьем

Похоронен Александр Васильевич Масляков в элитном секторе Новодевичьего кладбища. Рядом с ним лежат такие же блистательные артисты и телевизионщики. К примеру, по соседству находятся могилы Элины Быстрицкой, Людмилы Гурченко, Игоря Кириллова.

8 сентября 2025 года, ровно в годовщину смерти, на Новодевичьем открыли памятник ведущему КВН. Отдать дань памяти Маслякову тогда приехали его коллеги и товарищи Константин Эрнст, супруги Стриженовы, Эдгард Запашный и Леонид Якубович. На церемонии присутствовала семья Маслякова.

Памятник на могиле Александра Маслякова. Новодевичье кладбище, Москва

Памятник у Александра Маслякова заметный и величественный. Он сразу виден между стандартных могил. Сделан в полный рост, повторяя физические характеристики Александра Васильевича в расцвете лет. Масляков стоит, опираясь на столик с надписью «КВН», как тогда, когда вёл любимую миллионами наших соотечественников игру. На его руке повязан шарф с символикой Клуба.

Масляков по-доброму улыбается и будто смотрит на зрителя. Рядом с ним стоит крупный столп с его фамилией, с обратной стороны которого оформлена Останкинская телебашня, усыпанная звёздами.

Кто разгромил могилу Маслякова

Сейчас могила Александра Маслякова находится в хорошем состоянии. Она ухожена и аккуратно украшена цветами. Однако ещё до установки памятника там произошёл неприятный инцидент. К месту захоронения известного телеведущего пришёл 19-летний молодой человек по имени Кирилл и устроил там погром.

Парень вырвал из надгробия крест и перетащил его в сторону, возложенные цветы раскидал, а памятные фотографии забрал с собой. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, вандал страдает психическим заболеванием, а смерть известного телеведущего, видимо, обострило его болезненное состояние.