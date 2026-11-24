24 ноября 2026 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения Александра Маслякова. Выпускник Московского института инженеров транспорта пришёл на телевидение в 1964 году, ещё будучи студентом, и постепенно превратился в одну из самых узнаваемых фигур отечественного телеэфира.

Его имя на протяжении десятилетий было неразрывно связано с Клубом весёлых и находчивых: он прошёл путь от молодого ведущего студенческой передачи до руководителя масштабного телевизионного проекта, объединившего несколько поколений участников и зрителей.

От МИИТа до телеэфира

Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске в семье военного лётчика. После школы он выбрал техническую специальность и поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).

На первый взгляд, ничто не предвещало телевизионной карьеры. Масляков не учился на актёра или журналиста, не начинал с работы в театре и не был профессиональным юмористом. Его появление на экране стало результатом стечения обстоятельств.В 1964 году, когда Александр учился на четвёртом курсе, капитан команды института Павел Кантор предложил ему попробовать себя в роли одного из ведущих телеверсии игры. Команда МИИТа к тому времени добилась успеха в КВН, и молодёжная редакция Центрального телевидения решила привлечь студентов победившего вуза к съёмкам.

Сам Масляков впоследствии вспоминал, что предложение застало его врасплох. Он согласился, хотя прежде не представлял себя профессиональным телеведущим. Окончив МИИТ в 1966 году, Александр Васильевич некоторое время работал инженером в проектном институте «Гипросахар». Параллельно он продолжал осваивать телевизионную профессию. В 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения.

В роли ведущего

В первые годы работы КВН Масляков был одним из молодых лиц советского телевидения. Его постоянной соведущей стала Светлана Жильцова. Дуэт соответствовал тогдашней традиции развлекательных передач, которые нередко вели мужчина и женщина.

Ведущим предстояло не просто объявлять команды и конкурсы. Нужно было удерживать внимание аудитории, связывать отдельные выступления в единое телевизионное действие, реагировать на происходящее на сцене и при этом не перетягивать внимание на себя.

Масляков не стремился конкурировать с участниками в остроумии или превращать каждый выход в самостоятельный номер. Его задача заключалась в том, чтобы направлять программу, поддерживать темп и создавать ощущение непрерывного действия. Сдержанность и мудрый подход к ведению передачи молодого ведущего эффектно контрастировали с эмоциональными выступлениями студенческих команд.

Как КВН стал международным союзом

В марте 1990 года Александр Васильевич с супругой Светланой создали телевизионное творческое объединение «АМиК» — «Александр Масляков и Компания». Организация стала заниматься производством телевизионных игр, развитием движения КВН, работой с командами и проведением мероприятий.

Создание «АМиК» имело принципиальное значение. КВН постепенно переставал быть только телевизионной передачей, выходившей несколько раз в год. Вокруг него формировалась целая система. Одним из важных направлений стало развитие региональных и международных лиг. Благодаря этому участники из разных городов и стран получили возможность включаться в движение, не ограничиваясь телевизионными играми. КВН превратился в крупную федеральную структуру, а Масляков стал её главным публичным представителем.

При этом он оставался ведущим центральных игр, участвовал в телевизионном процессе и представлял движение на публичных мероприятиях. Для многих участников появление перед лидером было своеобразным этапом профессионального становления: телевизионная сцена КВН открывала дорогу в индустрию ТВ.

В ноябре 2026 года КВН исполнилось 65 лет.

Память об Александре Маслякове

Александр Васильевич умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с ним пришли представители телевидения, культуры, бывшие участники КВН и люди, для которых программа на протяжении многих лет была частью жизни.

Масляков не придумал КВН и не был первым человеком, который вёл эту передачу. Но именно он стал её главным экранным символом. Он сумел сохранить узнаваемую манеру общения со зрителем, пережить закрытие программы, вернуться вместе с ней в эфир и участвовать в формировании масштабной системы клубного движения. А ещё стал наставником для десятков юмористов, которые смогли сделать головокружительную карьеру на ТВ. Все они с особой благодарностью и уважением вспоминают президента Международного союза КВН Александра Маслякова.

Приуроченную к 65-летнию Клуба весёлых и находчивых игру посвятили Александру Маслякову. Увидеть её зрители смогут уже на этой неделе. Покажут телеверсию торжественного вечера по «Первому каналу» в воскресенье, начало – в 18:00. Возрастное ограничение 16+.