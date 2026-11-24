Губернатор Мурманской области Андрей Чибис указал в декларации за 2025 год доход 5,1 млн рублей, банковские накопления на 7,2 млн рублей и недвижимость в России и Испании. Сведения о его доходах и имуществе опубликованы в документах кандидатов в депутаты Госдумы, которые изучило РИА Новости.

Декларацию Чибис подал в связи с выдвижением на выборах в Госдуму в составе региональной группы, объединяющей Мурманскую область и Карелию. Согласно документам, в собственности главы региона находятся три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье.

Автопарк губернатора включает внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Отдельно в декларации указана зарубежная недвижимость семьи Чибиса. Речь идет о таунхаусе площадью 176 квадратных метров в Испании.

Объект приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро. В декларации его стоимость составляет 11,7 млн рублей.

В чем подозревают губернатора Мурманской области

Андрей Чибис руководит Мурманской областью с 2019 года. До назначения на эту должность он работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в понедельник губернатора задержали в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств и растрате.

По данным МВД, расследование касается предполагаемых хищений на сумму свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты — Кировск.

О том, как Андрей Чибис был связан с Рязанью, мы подробно рассказали вчера.

Два десятилетия назад Чибис работал в нашем регионе. Карьера Андрея Чибиса в Рязанской области началась в 2004 году. Он прибыл в регион с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым. Их задачей было участие в избирательной кампании кандидата на пост губернатора Рязанской области Георгия Шпака. Чибис, имеющий юридическое образование, возглавил одно из направлений в избирательном штабе.

После победы Шпака на выборах Анатолий Игумнов получил должность помощника губернатора, а Андрей Чибис стал советником главы региона по юридическим вопросам. Чибис активно включился в региональные проекты. Например, принял участие в создании ОАО «Рязанская ипотечная корпорация».