С 1 декабря 2026 года в России вступит в силу новый ГОСТ на мёд. Единый стандарт установит правила выявления фальсификата и поможет защитить покупателей от продукции с добавлением дешёвых сиропов. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

По словам депутата, одним из критериев подделки станет содержание в мёде 7% и более сахаров из растений типа С-4. К таким культурам относятся, например, кукуруза и сахарный тростник.

Новый стандарт позволит применять единые правила проверки продукции. Как пояснил Алтухов, это должно затруднить продажу сахарных сиропов под видом натурального мёда.

Депутат привёл данные Роскачества, согласно которым за два года доля торговых марок мёда с признаками добавления сиропа сократилась с 75% до 19%.

Алтухов связывает такую динамику с изменениями законодательства и работой с производителями. По его мнению, новый ГОСТ поможет закрепить достигнутые результаты, укрепить доверие покупателей и создать более честные условия конкуренции на российском рынке.

«Чем меньше на рынке подделок, тем больше возможностей для развития у тех, кто производит качественный российский мёд», — подчеркнул парламентарий.

В Рязани мёд можно купить, например, на ярмарке выходного дня. По данным регионального Минсельхоза, 31 октября на шести площадках в Рязани состоялись еженедельные ярмарки продовольствия от местных производителей.

Торговлю осуществляли 150 рязанских производителей на 257 торговых местах. В их числе 14 фермеров и 90 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Медом торговали 13 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 0,27 тонны меда и продуктов пчеловодства.