Администрация Рязани привела в полную готовность городские коммунальные службы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается резкое похолодание и метель. Глава администрации города Борис Ясинский заверил, что для обеспечения безопасности на дорогах и чистоты в общественных пространствах мобилизованы все необходимые ресурсы.

В светлое время суток основную нагрузку возьмет на себя управление по делам территорий. Специалисты займутся расчисткой снега в ключевых зонах отдыха и пешеходных зонах, включая Лыбедский бульвар, Верхний парк, Нижний городской сад и площадь Победы.

На текущий момент в парке коммунальной техники дежурят 14 единиц спецоборудования, в число которых входят тракторы-щётки, погрузчики и комбинированные машины. Главная приоритетная задача на этом этапе — механическая расчистка снега. Противогололёдную обработку коммунальщики проведут в течение трех часов после прекращения снегопада, строго ориентируясь на актуальные температурные показатели.

С наступлением темноты эстафету примет дирекция благоустройства города. На улицы выйдут 16 комбинированных дорожных машин, которые уже распределены по всем районам для комплексной работы.

Спецтехника в первую очередь расчистит и обработает центральные магистрали, опасные спуски и подъемы, а также разворотные кольца и пути следования общественного транспорта. Для качественной уборки тротуаров дополнительно задействуют 5 тракторов-чистиков и 4 трактора-щётки. Использование противогололёдных реагентов будет строго дозироваться в зависимости от текущей температуры воздуха.

В городской администрации подчеркнули, что мониторинг погодных условий ведется в режиме реального времени. В случае дальнейшего ухудшения ситуации количество задействованной техники будет оперативно увеличено.

Напомним, по словам рязанского метеоролога Романа Степанова, в регионе 24 и 25 ноября выпадет до 20 см снега.