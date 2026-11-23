Вечером 23 ноября в Рязани произошла авария на сетях электроснабжения. Из-за механического повреждения кабельной линии, допущенного сторонней организацией, без электричества остались жители нескольких многоквартирных домов.

По информации энергетиков, инцидент произошел около 20:20. В зону ограничения подачи электроэнергии попали дома по следующим адресам:

ул. Вокзальная: дома 20, 61, 61 корп. 1, 91;

Первомайский проспект: дома 58, 58 корп. 1, 60, 70/1, 72, 76, 78/93.

Аварийно-восстановительная бригада уже направлена на место происшествия. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения и сроков завершения работ, жители могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.

Ранее произошла авария на сетях электроснабжения. В результате повреждения кабельной линии без света остались жители нескольких улиц в микрорайоне Канищево.