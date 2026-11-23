В понедельник, 23 ноября, в Рязани произошла авария на сетях электроснабжения. В результате повреждения кабельной линии без света остались жители нескольких улиц в микрорайоне Канищево.

По информации энергетиков, отключение произошло около 18:30. В зону ограничения подачи электроэнергии попали дома по следующим адресам: Интернациональная, Станкозаводская, Весенняя (Канищево), Полевая (Канищево), Садовая (Канищево), Чапаева (Канищево), Школьная (Канищево).

Аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети. По предварительным оценкам энергетиков, на полноценное восстановление электроснабжения уйдет около 2 часов.

Если у вас есть вопросы по электроснабжению, вы можете обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.