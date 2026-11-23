Тела основателей «Четырех лап» Андрея и Марины Цыпиных не могут вернуть в Россию из-за расследования ДТП в Чили, в котором они погибли, пишет SHOT.

По данным издания, супруги отправились в латиноамериканскую страну, чтобы отметить день рождения женщины — ей исполнилось 67 лет.

«Чилийские следственные и судебно-медицинские органы отказали родственникам Цыпиных в выдаче тел в ближайшее время», — говорится в статье.

Когда их смогут передать семье, пока неизвестно, добавили авторы материала.

Трагедия произошла на трассе в чилийском регионе Магальянес. Микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с грузовиком, водитель которого, предположительно, был в наркотическом опьянении.

В результате погибли 67-летние Андрей и Марина Цыпины — основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы». Еще четыре человека получили травмы. Обвинение предъявили обоим водителям.