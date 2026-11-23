Рязанская область стала одним из шести пилотных регионов России для реализации федерального проекта по развитию низковысотной экономики, который включает использование беспилотников для доставки грузов. Регион стал единственным из Центрального федерального округа, вошедшим в этот проект. Об этом сообщила заместитель председателя правительства области Юлия Швакова на форуме «Транспортная неделя — 2026» в Москве.

Вице-премьер отметила, что экспертная комиссия высоко оценила региональную заявку по нескольким критериям: проработанность сценариев применения беспилотных авиационных систем (БАС), готовность наземной инфраструктуры, правовая и организационная база, зрелость отраслевой среды, действующие меры поддержки, уровень цифровизации и готовность эксплуатантов.

На начальном этапе в регионе планируется организовать доставку биоматериалов, таких как пробы крови, и оригиналов документов из МФЦ в Рязань из Касимова, Ряжска, Сасово, Скопина и Шилово. Инициатива принадлежит губернатору Павлу Малкову. Для приема и отправки грузов будут оборудованы площадки при районных больницах и областном онкодиспансере. Базирование и обслуживание беспилотников будут осуществляться научно-производственным центром «ПРОТОС» и областным аэропортом «Протасово».

Цель первого этапа — создать управляемую модель беспилотной аэрологистики, оценить ее экономическую эффективность и наладить взаимодействие государства и бизнеса. Совместно с эксплуатантами предстоит определить реальную стоимость рейсов, устойчивость расписания и уровень безопасности полетов. В перспективе проект планируют масштабировать, включая интеграцию с автономными системами на суше и воде.

Юлия Швакова подчеркнула, что в области уже сформирована экосистема беспилотной авиации, включающая производителей, заказчиков и систему подготовки кадров. По итогам Национального рейтинга дронификации 2026 года регион получил категорию АА — «передовой регион».

Ключевым элементом этой системы стал НПЦ «ПРОТОС», где создаются центр коллективного пользования, летно-испытательный центр и лабораторно-исследовательский комплекс. Летно-испытательный центр играет важную роль в проекте, позволяя проводить испытания техники в условиях, приближенных к реальным. Испытания будут проходить на полигоне загоризонтных полетов длиной 180 километров, от Касимова до Рязани, с размещением станций автоматического зависимого наблюдения-вещания на маршруте.

«Для Рязанской области участие в проекте – не просто технологический эксперимент, а решение конкретных логистических проблем, шаг на пути оптимизации в сфере здравоохранения и переход к регулярной, экономически просчитанной аэрологистике», — отметила зампред регионального правительства.

Параллельно власти ищут новые экономически целесообразные сценарии использования беспилотников. В следующем году в регионе планируется апробация БАС в сфере ЖКХ, экологического мониторинга, контроля за ремонтом и строительством дорог, наблюдения за водоохранными зонами и прибрежными полосами, а также для аэросъемки туристических объектов и достопримечательностей Рязанской области.