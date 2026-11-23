Министерство труда и социальной защиты Рязанской области информирует о социальной поддержке участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет о компенсации затрат на приобретение твердого топлива и его доставку.

Право на выплату имеют участники СВО или один из членов их семьи, проживающие в частных домах с печным отоплением. Государство полностью возмещает фактически понесенные расходы, но существуют лимиты: до 8 505 рублей можно получить на покупку твердого топлива, до 2 700 рублей предусмотрено на оплату услуг по его доставке.

Для оформления выплаты нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр «Мои Документы». К заявлению следует приложить документы, подтверждающие расходы: чеки, квитанции или договоры. В них должны быть указаны вид топлива, его объем, цена, а также даты покупки и доставки.

За дополнительной информацией можно обратиться в Единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01.