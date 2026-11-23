Руководитель рязанского ЗАГС Елена Сорокина рассказала трогательную историю любви, которая началась с детских обид, но привела к созданию крепкой семьи. Эта пара доказала, что настоящая любовь может возникнуть там, где её совсем не ждёшь.

Всё началось в 2009 году, когда Никита, переехавший в Рязань, поступил в первый класс новой школы. Он надеялся сесть за парту с мальчиком, но судьба распорядилась иначе: его соседкой по парте оказалась девочка Женя, с которой он жил в одном доме.

Отношения между ними не сложились с самого начала. Никита бил Женю сменкой и отрезал ей волосы прямо на уроке. Эти годы в школе стали для них настоящим испытанием, и после окончания школы Женя категорически не хотела иметь ничего общего с Никитой.

Однако, повзрослев, Никита решил изменить свою жизнь. Он начал писать Жене сообщения и делать ей комплименты, но она оставалась непреклонной и пять лет игнорировала его ухаживания.

Потом девушка начала «лайкать» фотографии самолетов в профиле Никиты. Заметив это, молодой человек прямо спросил: «Тебе нравятся самолетики?». Евгения призналась: «Мне нравятся летчики».

Спустя месяц после этого разговора Женя решилась навестить Никиту. Когда она увидела его, то была поражена: из школьного хулигана он превратился в настоящего красавца.

В январе 2026 года Никита сделал Жене предложение. В Рязанском ЗАГСе они сыграли свадьбу, доказав, что даже самые неожиданные встречи могут привести к настоящей любви.