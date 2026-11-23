Украинские беспилотники могли прилететь к Пермскому краю с территории третьего государства, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания предположил, что противник действовал по отработанной схеме: cначала ВСУ запустили часть БПЛА с территории Украины. Перед ними стояла задача перегрузить российскую систему ПВО.

Затем, продолжил Матвийчук, пошла вторая часть дронов, которая, вероятно, летела из серой зоны другого государства.

«Маршрут проходит вдоль Волги. Эта серая зона, по сути, является неконтролируемой», — пояснил Матвийчук.

Кроме того, ВСУ применяют грузовые автомобили, приспособленные для перевозки и запуска беспилотников, добавил эксперт.

Напомним, утром 23 ноября БПЛА атаковали несколько промышленных объектов в Пермском крае. Известно об одном погибшем, еще два человека получили легкие осколочные ранения.