Энергетики Рязанской области перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемых снегопадов, метели и сильного ветра. На случай аварийных отключений электричества подготовили 68 бригад общей численностью 245 человек.

По прогнозу Гидрометцентра, 24 и 25 ноября в регионе ожидаются сильный мокрый снег, метель и порывы северо-восточного ветра до 17 м/с.

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» мобилизовал силы для устранения возможных последствий непогоды. В распоряжении энергетиков находятся 133 единицы специальной техники.

Особое внимание уделят электроснабжению социальных учреждений и объектов инфраструктуры. На случай аварий подготовили 19 резервных источников электропитания общей мощностью около 1,16 МВт.

В «Рязаньэнерго» работает оперативный штаб. Энергетики обмениваются информацией с подразделениями МЧС, региональными властями и органами местного самоуправления, а также круглосуточно следят за изменением погодных условий.

Жителей Рязанской области предупреждают об опасности оборванных проводов. При их обнаружении нельзя приближаться к месту обрыва. О случившемся необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.