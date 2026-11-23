Ярослав Дронов, он же SHAMAN, собрал полный зал Государственного Кремлёвского дворца, представил новый сценический образ и спел дуэтом с незрячим участником «Голоса. Дети».

На сцене Дронов отмечал своё 35-летие, а в зале собрались около шести тысяч человек, передаёт издание 7days.

Очередь до Александровского сада

У Кремлёвского дворца в этот вечер было многолюдно задолго до начала концерта. Поклонники SHAMAN занимали очередь, которая растянулась до Александровского сада. Некоторые приехали специально из других городов, чтобы попасть на единственное сольное выступление артиста в этом году. В фойе зрители фотографировались, пели любимые композиции и устраивали флешмобы.

Программа получила название «35 / Лучшее». Готовиться к ней певец начал ещё летом. Работа над юбилейным шоу заняла пять-шесть месяцев. Одним из главных сюрпризов артист назвал приглашение симфонического оркестра.

«Всё-таки 35 лет, возраст обязывает, и я давно хотел поэкспериментировать со звуком, поэтому пригласил большой симфонический оркестр. Оркестр — это одна из красок этого действа. Но сюрпризы на этом не заканчиваются, а только начинаются», — рассказывал Ярослав.

Плащ дирижёра и «Россия — мама»

Открытие оказалось неожиданным: певец появился перед публикой в чёрном плаще и встал за дирижёрский пульт. Симфонический оркестр исполнил попурри из его известных песен, после чего артист снял плащ, оставшись в смокинге, и начал выступление с композиции «Россия — мама».

«Я хотел отметить скромно, но меня не пустили на входе, поэтому отмечаем с размахом. У меня есть зависимость. Знаете, как она называется? Народная любовь», — обратился Ярослав к зрителям.

В программу вошли «Зависимость», «Улетай», «До самого неба», «Боже, помоги», «Ой, да не вечер», «Ты моя» и «Душа нараспашку».

Новый образ: джинсы с триколором

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стала премьера сценического образа. Летом Дронов демонстративно сжёг свои знаменитые кожаные штаны, пообещав перемены. И слово сдержал.

На юбилее артист появился в джинсах с подсвеченным российским триколором на штанине. На другой стороне красовалось необычное отверстие, которое певец предложил оставить для фантазии поклонников. Предусмотрел он и специальный карман для микрофона.

Дуэт, от которого прослезились

Самым трогательным эпизодом стал дуэт с Романом Башинским — незрячим участником шоу «Голос. Дети». Вместе они исполнили «Моя Россия». Чтобы спеть с юным артистом, SHAMAN спустился со сцены в зрительный зал.

После выступления Ярослав признался, что знаком с Романом с 2023 года и его исполнение песни произвело на него сильное впечатление. Прослезились многие — супруга певца в том числе.

Сертификат на 800 тысяч для военных медиков

В концерте также участвовали Ирина Круг, Никита Осин, артисты «Непосед», театр TODES и хор ансамбля «Кубанская казачья вольница имени Кубаря». На сцену вышли и родители именинника. Мама Ярослава Людмила Дронова вручила сыну благотворительный сертификат на 800 тыс. рублей. Эту сумму поклонники собрали вместе с семьёй артиста для помощи военным медикам через «Народный фронт».

В зале в этот вечер находились Екатерина Мизулина, родители певца и его бабушка. Перед концертом Ярослав рассказал журналистам, что семейное поздравление отложили на вечер: супруга должна была вручить ему подарок уже после выступления.

«Мы отложили процесс дарения подарков, так как я сегодня с самого утра во дворце, в суете уехал. Поэтому после концерта уже можно будет спокойно выдохнуть. Я приду домой, и она мне подарочек вручит», — поделился Дронов.

Ранее артист признавался, что мечтает о шоколадном лабрадоре, однако впоследствии рассказал, что пока отказался от идеи завести большую собаку из-за плотного гастрольного графика. Что в итоге приготовила ему Екатерина, певец заранее раскрывать не стал.

Финал с гимном России

Финал получился масштабным: прозвучали «Мой бой», «Я останусь с тобой», «Встанем», «Я русский» и гимн России. На бис SHAMAN исполнил новую композицию «Я русский мужик» вместе с хором ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии.