В филиале Национального центра «Россия» в Рязанской области состоялась торжественная церемония открытия Школы юного журналиста. Мультиформатного проекта, направленного на раннюю профориентацию подростков, создание условий для их творческой самореализации и подготовку кадрового резерва будущих медиаспециалистов. Об этом сообщает региональный комитет по информации и массовым коммуникациям.

Школа юного журналиста представляет собой обучающую программу, которую реализует Национальный центр «Россия» при поддержке Министерства просвещения РФ и Движения Первых. В Рязанской области участниками проекта стали 23 человека в возрасте от 12 до 17 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор. Отбор проводился в два этапа: на первом, заочном, туре молодые люди подготовили видеовизитку и выполнили творческое задание на проверку креативного мышления; на втором, очном, туре они написали эссе на темы, связанные с историей и культурой Рязанского региона, а также прошли собеседование в областном филиале НЦ «Россия».

В рамках церемонии открытия юным рязанцам был представлен тематический видеоролик Национального центра «Россия» из Москвы, в котором участники первого потока Школы поделились впечатлениями от обучения и профессиональными планами.

Первое занятие для слушателей провёл журналист, телеведущий, автор проектов Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Гиви Твалтвадзе. Он выступил с лекцией на тему «Миссия журналиста, этика и работа со смыслами. Медиаполе сегодня». Спикер поделился профессиональным опытом, а также вместе с молодёжью обсудил роль журналистики в современном мире, принципы работы с информацией и качественной подготовки репортажей. Отдельное внимание было уделено важности развития речи.

Образовательный проект Школа юного журналиста состоит из семи модулей и сочетает теорию с практикой. Он будет проходить в филиале НЦ «Россия» в очном формате до конца июня 2027 года. Под руководством наставников — журналистов региональных СМИ и экспертов ЦУР — участники будут учиться создавать мультимедийный контент: тексты, фотографии, видеоблоги, а также работать с искусственным интеллектом, применяя полученные знания на практике при освещении событий рязанского филиала НЦ «Россия». Подготовленные материалы станут частью их профессионального портфолио.