Телефонные мошенники используют тему самозапрета на кредиты, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги» и банковским данным. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных сервисов или бюро кредитных историй, предлагают установить ограничение либо проверить уже действующее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Для обмана преступники используют телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Они утверждают, что самозапрет оформлен неправильно, предлагают исправить ошибку или убеждают человека срочно снять ограничение.

Затем жертву просят продиктовать код из СМС или перейти по ссылке на поддельный сайт. Так мошенники получают доступ к личному кабинету и персональным данным.

Есть ли жертвы подобной схемы среди жителей Рязани и Рязанской области на данный момент неизвестно.

Что происходит после передачи кода

Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина объяснила, что схема основана на социальной инженерии. Преступники пользуются доверием граждан к государственным сервисам и страхом потерять деньги.

По словам эксперта, сотрудники «Госуслуг» и бюро кредитных историй не звонят пользователям, чтобы оформить, проверить или отменить самозапрет.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут изменить контактные данные, изучить сведения о банковских счетах и использовать персональную информацию для новых атак. В дальнейшем они способны представляться сотрудниками банков, полиции и других ведомств.

Если самозапрет уже действует, одного доступа к личному кабинету недостаточно для оформления кредита, на который распространяется ограничение. Поэтому мошенники могут убеждать человека самостоятельно отменить запрет или воспользоваться кредитными продуктами, которые не подпадают под его действие.

Что делать, если мошенники получили доступ к «Госуслугам»

При подозрительном звонке или сообщении специалисты советуют сразу прекратить разговор. Нельзя сообщать коды из СМС, открывать присланные ссылки и перезванивать по номерам, указанным в сообщениях.

Проверить наличие самозапрета можно самостоятельно в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Если человек уже передал код мошенникам, ему необходимо восстановить доступ к аккаунту, завершить все активные сеансы и сменить пароль. Затем следует проверить привязанные номер телефона и электронную почту, а также разделы с заявлениями, согласиями и доверенностями.

Дополнительно рекомендуется запросить кредитную историю. Если в ней обнаружатся чужие заявки или оформленные займы, их можно оспорить в банке или микрофинансовой организации.

Как самостоятельно установить самозапрет на кредиты

Оформить ограничение или отменить его можно бесплатно через портал «Госуслуги» либо в МФЦ. Самозапрет бывает полным и частичным и действует бессрочно, пока гражданин сам не решит его снять.

Ограничение начинает действовать на следующий день после внесения сведений в кредитную историю. При отмене запрета потребуется подождать: она вступает в силу на второй календарный день после подачи заявления.

Самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы, в том числе новые кредитные карты и овердрафты.

При этом ограничение не затрагивает ипотеку, автокредиты под залог автомобиля, основные образовательные кредиты и поручительство. Оно не распространяется на ранее выданные займы и расходование средств по действующим кредитным картам.