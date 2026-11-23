Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что не намерен продолжать обсуждение возможного рождения детей в браке с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Певец высказался об этом перед юбилейным концертом «35 / Лучшее» в Кремле.

Как сообщает Пятый канал, журналисты спросили артиста о планах супругов на пополнение в семье.

Дронов напомнил, что уже отвечал на этот вопрос в разговоре с корреспондентом ТАСС. По его словам, прежнего комментария достаточно, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

«Мне кажется, этого достаточно, чтобы можно было раз и навсегда закрыть эту тему», — заявил исполнитель.

В ноябре SHAMAN рассказывал, что они с Екатериной Мизулиной пока не планируют заводить детей. Главным препятствием артист назвал плотный рабочий график обоих супругов. Он пояснил, что рождение ребенка требует полной отдачи родителей, а при нынешнем ритме жизни свободного времени у них практически нет.

У Ярослава Дронова есть 12-летняя дочь Варвара от первого брака. После развода родителей девочка осталась жить с матерью.