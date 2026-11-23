В Рязанской области подвели итоги всероссийской акции «Вода России», которая проходила с апреля по октябрь. За это время в регионе организовали 80 субботников, в ходе которых было очищено более 45 километров береговых линий. Общими усилиями участники собрали почти 114 кубометров мусора. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

К экологическим мероприятиям присоединились более 1200 человек — среди них школьники, студенты, сотрудники различных предприятий, государственные служащие и волонтёры. Заключительные уборки сезона прошли на берегах Оки в Рязанском и Рыбновском округах. Кроме того, в этом году активисты привели в порядок территории у ручья Песоченка в Рязани, а также у рек Мошки в Сапожковском округе и Пёт в Пителинском округе.

Акция реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил всех, кто принял участие в очистке водоёмов.