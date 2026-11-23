Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане атаковали беспилотники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. Погибших и пострадавших нет.

«Сегодня утром юго-восток республики вновь подвергся атаке вражескими БПЛА. Целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налёта есть повреждения нескольких объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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