Военный эксперт назвал точки запуска беспилотников на Рязань, где пострадал человек

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов на российские регионы в ночь на 4 ноября стала одной из самых масштабных за последнее время. По данным Министерства обороны РФ, всего было запущено 709 украинских дронов, все из которых были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над территорией региона этой ночью сбили 10 беспилотников. В Клепиковском округе пострадал частный жилой дом, а в Рыбновском районе зафиксировано возгорание нежилого помещения. В самой Рязани в результате инцидента получил травмы один человек, угрозы его жизни нет. На всех участках уже работают оперативные и аварийные службы.

В беседе с изданием aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук проанализировал возможные маршруты движения вражеских аппаратов в сторону Рязани. По его мнению, одним из наиболее вероятных направлений запуска является территория Украины.

«Оттуда идут летательные аппараты дальнего действия, те же беспилотники “Лютый”. Они перегружают наши средства противовоздушной обороны и заостряют внимание на конкретном направлении», — пояснил эксперт.

Анатолий Матвийчук также не исключил, что в сторону Рязани беспилотники могли запустить из Сумской и Харьковской областей.