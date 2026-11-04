За ночь над регионами России сбиты 709 дронов ВСУ, в том числе над Рязанской областью

Министерство обороны Российской Федерации подвело итоги работы средств противовоздушной обороны за прошедшую ночь. Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, пытавшиеся атаковать объекты на территории Рязанской области.

Всего в ночь на 4 ноября российскими системами ПВО было ликвидировано 709 украинских беспилотников. Атака носила массированный характер, помимо Рязанской области, удары отражались над территориями: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей.

Точное количество дронов, сбитых над Рязанской областью, не сообщается.

Для обеспечения безопасности жителей региона вечером 3 ноября был введен режим «беспилотной опасности». Тревога была объявлена в 23:17. Отбой режима опасности был дан утром 4 ноября в 9:00, беспилотная опасность продлилась почти 10 часов.