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Новости России

Российские войска вывели из строя электроподстанции Украины

Анастасия Мериакри
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о результатах ночных действий беспилотной авиации. В течение ночи Вооруженные Силы РФ продолжили выполнение задач по поражению объектов критической инфраструктуры Украины и морской логистики, задействованной в интересах украинских вооруженных формирований.

Согласно сообщению ведомства, высокоточными ударами были выведены из строя ключевые элементы энергетического комплекса в двух регионах. В Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка» напряжением 750 кВ. В Житомирской области уничтожена электроподстанция «Чижовка» напряжением 110 кВ.

В акватории Черного моря, примерно в 8 километрах юго-западнее Одессы, был обнаружен и поражен сухогруз. Судно транспортировало военное имущество и снаряжение, предназначенное для нужд ВСУ.

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