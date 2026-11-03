Екатерина Райкина, фото: https://vk.ru/vakhtangov_theatre
Новости кино и ТВ

Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина

Анастасия Мериакри
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3 ноября 2026 года в одной из столичных больниц умерла выдающаяся актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Екатерина Райкина. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, о чем официально сообщили в пресс-службе театра. Руководство учреждения культуры выразило глубокие соболезнования родным, близким актрисы.

Екатерина Райкина была неотъемлемой частью вахтанговской труппы на протяжении почти пяти десятилетий. Ее профессиональный путь на этой сцене начался в 1959 году, сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина. Однако первое появление будущей звезды состоялось гораздо раньше: в 12 лет, во время гастролей труппы в Ленинграде, она сыграла маленькую Козетту в спектакле «Отверженные».

«Она была словно создана для Вахтанговского театра – миниатюрная, лёгкая, остроумная, невероятно обаятельная! Её артистизм и заразительность надолго остались в памяти зрителей», — отметили в пресс-службе театра.

За годы службы в театре Екатерина Райкина создала галерею ярких образов, вошедших в историю отечественной драматургии. Зрители и критики особенно тепло вспоминают ее роли Софьи в комедии «Дамы и гусары», Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Зелимы в «Принцессе Турандот» и Майи в «Иркутской истории». Последней значимой работой актрисы на вахтанговских подмостках стала роль Бетти в спектакле «Белый кролик» (1992).

Со сцены она ушла в 2008 году, но ее вклад в искусство оставался неоспоримым. В 1976 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Екатерина Райкина происходила из одной самых известных театральных семей страны. Она родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье великого сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее родным братом является художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Личная жизнь актрисы также была насыщенной. Она была трижды замужем: первым супругом стал актер Михаил Державин, вторым — народный артист СССР Юрий Яковлев (отец ее сына Алексея), а третьим — актер Владимир Коваль. Даже после развода с последним мужем они сохраняли теплые дружеские отношения до его кончины в 2013 году.

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