Нурлан Сабуров нашёл способ зарабатывать в России после запрета на въезд

Нурлан Сабуров может зарабатывать около 10 млн рублей в год на аренде особняка в Подмосковье. Комик, которому в феврале запретили въезд в Россию на 50 лет, превратил загородную недвижимость в источник постоянного дохода.

Как сообщает Mash, двухэтажный коттедж в элитном жилом комплексе «Новорижский» Сабуров сдаёт вместе с женой. Аренда обходится жильцам примерно в 800 тысяч рублей в месяц. Таким образом, годовой доход от недвижимости может достигать 9,6 млн рублей.

По информации канала, деньги за аренду, предположительно, переводят супруге комика. Это может помочь избежать дополнительных сложностей с финансовыми операциями.

Недавно на особняк нашёлся потенциальный покупатель, готовый заплатить 140–160 млн рублей. Однако Сабуров отказался от продажи.

В феврале 2026 года российские власти запретили комику въезд в страну на 50 лет. Среди причин назывались критика специальной военной операции и нарушения российского законодательства. После возвращения в Казахстан Сабуров попал под проверку из-за передачи мотоциклов российским военнослужащим.