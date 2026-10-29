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Новости кино и ТВ

Ушла из жизни актриса из «Десяти негритят» Эльке Зоммер

Анастасия Мериакри
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Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет. Информация об этом появилась в издании Bild, на которое ссылается aif.ru. Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, всего за восемь дней до своего 86-летия.

По данным источников, смерть Эльке Зоммер наступила из-за сердечной недостаточности, которая развилась на фоне продолжительной болезни.

За свою профессиональную деятельность актриса приняла участие примерно в ста фильмах и телепроектах. Среди наиболее известных ее работ можно выделить «Десять негритят» и «Выстрел в темноте». В 1964 году Зоммер была удостоена премии «Золотой глобус» за исполнение роли в фильме «Премия», где её партнером по съемочной площадке выступил Пол Ньюман.

В июле 2026 года ее супруг Вольф Вальтер скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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