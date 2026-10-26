Слёзы членов жюри и предложение руки и сердца показали в пятом выпуске «ВИА Суперстар!»

В субботу на телеканале НТВ вышел пятый выпуск третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются коллективы, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые.

Участниками нового выпуска стали: группы «Белый орёл», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Весёлые ребята» и «Чингисхан» (Dschinghis Khan).

Тема пятого конкурсного дня получила название «Современный хит»: коллективы вышли на сцену с популярными в последние годы песнями. Так, ВИА «Весёлые ребята» исполнили песню Сергея Лазарева «Если бы я мог», а после выступления участник группы Виталий Дусов сделал предложение руки и сердца своей девушке Соне, которая ответила согласием.

В продолжении вечера «Белый орёл» спел трек «Время замирает» проекта «Созвездие чувств», «Чингисхан» – «Самая-самая» Егора Крида, «Фабрика» – «Сколько шансов у любви?» Садковской, «Инь-Ян» – «Танец перед зеркалом» Полины Гагариной, «Город 312» – «Поезда» Жени Трофимова и «Комнаты культуры», «Самоцветы» – «Нравится жить» Мари Краймбрери, «Полиция Нравов» – «Ястребы» BEARWOLF.

В финале программы группа «ПМ» настолько проникновенно исполнила композицию «Жди меня домой» SOCRAT и хора Сретенского монастыря, что довела членов жюри до слёз. А Лера Кудрявцева воспользовалась своим правом и нажала на кнопку «Суперстар!». Напомним, нажать кнопку можно каждому судье только один раз за сезон. При этом, если один из арбитров решит воспользоваться ей, то в текущем выпуске его коллеги уже не смогут это сделать. Артист же получает не 2, а 4 балла.

Кресла судей заняли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.

По итогам пяти выпусков лидером стала группа «Город 312», набравшая 42 балла. На втором месте расположился коллектив «ПМ» с 40 баллами. Третье место разделили «Инь-Ян» и «Самоцветы» – у них по 39 баллов. За ними – «Чингисхан» с 36 баллами. Следом – «Полиция Нравов» с 35 баллами. Затем – «Фабрика» с 34 баллами. На последнем месте оказались ВИА «Весёлые ребята» и «Белый орёл» с 33 баллами.

Напомним, по правилам проекта, если группа два выпуска подряд наберёт наименьшее количество баллов и окажется на последней строчке турнирной таблицы, она покинет шоу. Если же на последней строчке турнирной таблицы окажутся сразу несколько конкурсантов, то члены жюри должны проголосовать за того, кого они хотят оставить в проекте. В случае, если их мнения разделятся поровну, то окончательное решение примет ведущая Наташа Королёва. В этом выпуске два коллектива – ВИА «Весёлые ребята» и «Белый орёл» – оказались вне зоны риска, но, если на следующей неделе кто-то из них окажется в той же позиции, ему придётся покинуть шоу.