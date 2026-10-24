В московском метро неизвестные колют женщин шприцами

В московском метро зафиксировали два похожих случая нападения на женщин с использованием шприцев. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», одна из пассажирок после случившегося обратилась за медицинской помощью, а затем подала заявление в полицию.

Как сообщает «Осторожно, Москва», инцидент произошёл 16 октября около 20:00. Девушка по имени Алина (имя изменено) ехала в поезде от станции «Китай-город» и села рядом с женщиной на вид 45–50 лет.

Неизвестная внезапно уколола пассажирку в бедро. Алина почувствовала сильную боль, а нападавшая после этого попыталась завести с ней разговор.

Испугавшись, девушка перебежала в соседний вагон. В тот же день она обратилась за медицинской помощью из-за боли в ноге и опасений возможного заражения.

Позже Алина узнала о похожем происшествии на станции «Новаторская». По информации Telegram-канала, там неизвестный мужчина уколол пассажирку шприцем в правую ягодицу, после чего скрылся.

Узнав об этом случае, девушка решила обратиться в правоохранительные органы и написала заявление в полицию. О результатах проверки и возможном задержании подозреваемых в сообщении не говорится.