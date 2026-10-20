Владислав Толдыков, кадр из фильма «Жить» Кадр из видео
Новости России

Онколог рассказал о раке, убившем актера Владислава Толдыкова

Анастасия Мериакри
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Российский актер Владислав Толдыков, которого зрители помнят по ролям в фильмах «После дождичка в четверг», «Жить» и «Метод», скончался на 66-м году жизни от рака полости рта, диагностированного на поздней стадии.

По информации от близких, Владислав обратился к стоматологу в августе текущего года из-за боли в десне. На тот момент врачи обнаружили, что болезнь уже достигла четвертой, терминальной стадии.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, комментируя ситуацию для aif.ru, отметил, что поздняя диагностика рака слизистой оболочки рта — распространенная проблема.

«Рак слизистой сложен в диагностике. Стоматиты возникают у людей достаточно часто, особенно если речь идет о курильщиках. У них нередко наблюдается отечность, белый налет, покраснения. С одной стороны, симптомы всегда заметны, но с другой — трудно отличить хронический или острый воспалительный процесс от начинающейся опухоли. Люди предпочитают прополоскать рот по совету из Сети или от соседки, но не идут к врачу», — пояснил эксперт.

Доктор также указал на то, что заболевание часто протекает незаметно, и пациенты игнорируют первые тревожные сигналы, пока не появляются серьезные осложнения.

Черемушкин добавил, что четвертая стадия рака характеризуется распространением метастазов в жизненно важные органы, такие как легкие и печень, что делает прогноз неблагоприятным. Лечение в таких случаях требует комплексного подхода, но врачам приходится учитывать анатомические особенности, которые ограничивают возможность интенсивного облучения или масштабного хирургического вмешательства.

Владислав Толдыков начал свою актерскую карьеру в 1980-х годах. Его яркий дебют состоялся в роли Ивана в фильме «После дождичка в четверг». В дальнейшем он снимался преимущественно в эпизодических ролях, но в 2012 году вернулся в большое кино, сыграв главную роль в драме Юрия Быкова «Жить». Также зрители запомнили его работы в сериалах «Дальнобойщики», «Метод» и «Пасечник».

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