В полиции раскрыли детали гибели девушки во время секса в Красногорске

Сомелье из Красногорска, жена которого умерла во время их БДСМ-практики, был пьян в момент трагедии, пишет «МК» со ссылкой на оперуполномоченного, прибывшего в тот день в злополучное жилище.

Накануне в Мособлсуде прошло заседание по этому делу. Полицейский рассказал, что днем 11 января этого года во время его дежурства ему поступил вызов из дома в поселке Отрадное. Мужчина сообщил, что девушка «потеряла сознание и не просыпается». Когда стражи порядка приехали в квартиру, она была уже мертва.

Молодой человек пояснил, что после ссоры пара решила заняться БДСМ.

«Владимир затянул супруге руки за спиной, связал ноги и вставил в рот кляп, после чего зажимал нос, чтобы перекрыть кислород», — говорится в статье.

Вскоре его возлюбленная потеряла сознание. Мужчина пытался откачать женщину, но не вышло. Причиной ее смерти стала асфиксия.

Также при изучении переписки выяснилось, что садомазохистские отношения были для пары нормой.

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