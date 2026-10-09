Жене участника СВО из Ростовской области приснился пророческий сон с мужем

Вдова участника спецоперации из Ростовской области Алексея Черных Екатерина увидела пророческий сон с мужем перед тем, как узнала о произошедшем с супругом, пишет «КП».

Боец ушел на фронт в августе прошлого года в возрасте 57 лет. Последний раз он выходил на связь 15 октября в 2025-м. Он написал, что продвигается вместе с товарищами к точке, до которой осталось около десяти километров.

«Что будет дальше — не знаю, но надеюсь, все будет хорошо», — отметил Черных.

В воинской части сообщили его родственникам, что с 18 октября боец считается пропавшим без вести. После того как они отправили несколько запросов в Министерство обороны и предоставили образец ДНК, статус изменился. 16 декабря 2025 года состоялась церемония захоронения на Аллее Славы. Мужчине посмертно присвоили орден Мужества.

Собеседница издания рассказала, что видела мужа во сне. Он обнял ее и ушел, как будто прощался. На следующий день женщине объявили, что ее супруг не вернется с фронта.