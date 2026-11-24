В Рязани ищут 63-летнюю Ларису Леонидовну Выборнову (Пестову). Женщина пропала 22 ноября 2026 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации добровольцев, пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы Ларисы Выборновой: рост 164 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.

В день исчезновения на ней были красная кофта, синие штаны, белая шапка и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или сообщить сведения по телефону 112.

Поисковый отряд призывает добровольцев присоединиться к поискам.