Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) продемонстрировала уверенное исполнение четверного флипа на тренировке. Об этом спортсменка сообщила в своем канале в «Максе».

Стоит отметить, что в текущих соревновательных программах фигуристка ограничивается исполнением четверного лутца. Однако появление флипа в тренировочном процессе свидетельствует о серьезной работе над усложнением программы и расширении технического арсенала к важнейшим стартам.

21 ноября стало известно, что Александра обеспечила себе место в финале международной серии Гран-при. По итогам двух этапов она набрала 26 баллов.

Конкуренция в финале обещает быть высокой. Лидируют в списке квалифицировавшихся японские фигуристки Ами Накаи и Мао Симада (по 30 баллов каждая). Второе место, с результатом в 26 баллов, пока делят Александра Игнатова и эстонская спортсменка Нина Петрыкина.

На первом этапе серии в Китае Трусова завоевала серебряную медаль с общей суммой 221,27 балла. Ключевым моментом того проката стало чистое исполнение четверного лутца в произвольной программе. Победу на том этапе одержала японка Моне Тиба (224,48 балла).

Не менее убедительно Александра выступила и на втором этапе в США, где вновь поднялась на вторую ступень пьедестала. С общим результатом 213,90 балла она уступила только Ами Накаи (236,81 балла), а третье место заняла еще одна представительница Японии Рино Мацуикэ (211,63 балла). В американском прокате Игнатова также подтвердила свой высокий класс, исполнив четверной лутц и получив за произвольную программу 139,66 балла.