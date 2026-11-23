19 ноября на Воскресенском кладбище Рязани завершился важный этап многолетней работы прихода Вознесенского храма — объединение детских захоронений. По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима были перезахоронены останки пятерых младенцев, которые при жизни находились в Рязанском областном доме ребёнка.

Дети, ушедшие из жизни в разные годы, ранее были погребены на различных участках городских некрополей. Теперь они обрели общее место упокоения. Каждый этап работы сопровождался молитвой — на местах прежних захоронений совершались панихиды.

Эта инициатива стала естественным продолжением деятельности благотворительного общества бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, которое действует при Вознесенском храме. Одним из ключевых направлений работы прихода является окормление Рязанского областного дома ребёнка.

Священнослужители регулярно посещают воспитанников учреждения, совершают богослужения и Таинства, включая Крещение. Прихожане помогают в повседневных нуждах — привозят необходимые вещи, участвуют в организации праздников для малышей. К сожалению, некоторые дети, имеющие серьёзные проблемы со здоровьем с рождения, уходят из жизни совсем рано. В таких случаях священники совершают отпевание, а члены благотворительного общества берут на себя заботу о погребении и дальнейшем уходе за могилами.

Теперь пять детских захоронений находятся рядом. За ними будут ухаживать, здесь будут возносить молитвы об усопших. Благотворительное общество принимает на себя заботу о тех, кому при жизни, возможно, не довелось узнать родительского тепла и любви.