На рынке труда вырос спрос на пенсионеров, которые могут помогать семьям с детьми, сообщила НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

«Дедушки и бабушки востребованы «на час» — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребенка или забрать его из школы», — заявила собеседница издания.

Лоикова также рассказала о других сферах, где востребованы работники пенсионного возраста. Среди них: торговля, клиентский сервис, транспорт, логистика, производство, образование.

«Очень высока востребованность репетиторов: чем опытнее специалист, тем выше в нем заинтересованность», — пояснила эксперт.

Кроме того, она упомянула бухгалтерию, финансы, консалтинг, удаленную поддержку и сферу бытовых услуг.

Как отмечал председатель президиума центрального правления «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский, сейчас число работающих пенсионеров составляет около 7,5-8 миллионов. По данным SuperJob, пенсионеров чаще всего берут разнорабочими, поварами, пекарями, машинистами спецтехники, горничными, уборщиками и санитарами.