В понедельник, 23 ноября, в региональном парламенте состоялись публичные слушания по законопроекту «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Это обязательная процедура, которая проходит перед принятием главного финансового документа субъекта в первом чтении. В обсуждении ключевых параметров приняли участие вице-губернатор региона Артем Бранов, представители депутатского корпуса, федеральных, областных и муниципальных органов власти, общественных организаций, контрольно-счетной палаты региона, а также руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти. В режиме видео-конференц-связи к дискуссии присоединились главы муниципальных округов.

Слушания открыл спикер законодательного собрания Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что приоритеты бюджетной политики на ближайшие годы остались неизменными: это выполнение всех социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, а также достижение национальных целей развития, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

«Безусловно, в проекте документа заложены средства на продолжение строительства и ремонта школ, детских садов, медицинских и спортивных учреждений, модернизацию дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса», – продолжил Аркадий Фомин.

Парламентарий также проинформировал собравшихся о том, что на федеральном уровне принято решение о предоставлении Рязанской области дополнительной финансовой поддержки:

«На сегодняшний день объем подтвержденных трансфертов на 2027 год составляет около 37 млрд рублей. Это не только большие возможности для нашего региона, но и большая ответственность. Нам предстоит распределить федеральные средства по конкретным направлениям и объектам таким образом, чтобы каждый рубль сработал на повышение качества жизни людей и дальнейшее развитие области», – заявил Аркадий Фомин.

Правительство региона на слушаниях представил вице-губернатор Артем Бранов. В приветственном слове он отметил, что параметры бюджета разработаны на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития субъекта, который учитывает рост большинства значимых показателей.

«Все исполнительные органы власти проделали большую работу, в результате которой удалось сосредоточить финансовые ресурсы на основные приоритеты. В полном объеме предусмотрели расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Заложили в бюджет необходимые расходы, связанные с ростом минимальной оплаты труда. Сохранили и проиндексировали все меры социальной поддержки граждан, – сообщил вице-губернатор. – Хочу выразить уверенность, что в существующих условиях представленный проект областного бюджета позволит решить все первоочередные задачи, сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию, а главное – продолжить системное развитие по всем направлениям».

Основные параметры главного финансового документа представила министр финансов Марина Наумова. Она подробно остановилась на прогнозных поступлениях налоговых и неналоговых доходов в ближайшие три года, после чего уделила внимание расходной части региональной казны:

«В области реализуется 11 национальных проектов в рамках 24 государственных программ. Объем программного бюджета составляет 119,4 млрд рублей, или почти 95% всей расходной части бюджета. Среди самых бюджетоемких программ, как и в прошлые годы, остаются «Развитие образования» (33,4 млрд рублей), «Дорожное хозяйство и транспорт» (22,3 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (18,6 млрд рублей), «Социальная защита и поддержка населения» (16,6 млрд рублей), – сообщила руководитель минфина. – Традиционно важным направлением расходов является оказание финансовой помощи муниципальным образованиям. Объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам в следующем году составит почти 39 млрд рублей. В целом доходы областного бюджета на следующий год запланированы в объеме 124,2 млрд рублей, расходы составят 126,5 млрд рублей».

Доклад Марины Наумовой дополнили руководители профильных министерств. Так, о планах в сфере дорожного строительства рассказала глава регионального минтранса Антонина Черских. По ее словам, общий объем финансирования данного направления в следующем году составит 21 млрд рублей.

«Одним из важных объектов для Рязанской области является строительство мостового перехода через реку Оку. Его стоимость – 32,8 млрд рублей. Возведение мы начали в 2025 году и планируем закончить в 2029. В будущем году на эти цели предусмотрено 7,2 млрд рублей, из которых 6,9 млрд – средства федерального бюджета. По состоянию на 23 ноября текущего года техническая готовность объекта составляет 43%», – подчеркнула Антонина Черских.

Кроме того, в субъекте в 2027 году планируется привести в нормативное состояние 139 км автомобильных путей регионального значения и отремонтировать 6 мостовых сооружений. Не останутся без финансовой помощи и дороги местного значения: в программу субсидирования заложены 1,8 млрд рублей.

О финансовых перспективах развития АПК рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов. Так, в 2027 году на госпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса» предварительно заложено 1,6 млрд рублей. Свыше 160 млн рублей предусмотрено на поддержку малого агробизнеса, в том числе более 15 млн рублей – на помощь участникам СВО, открывшим свое крестьянско-фермерское хозяйство. Продолжится комплексное развитие сельских территорий (объем финансирования в 2027 году – 136 млн рублей). В рамках федерального проекта «Селекция и генетика» заложено почти 40 млн рублей. На кадровое обеспечение предприятий АПК предусмотрено 113,5 млн рублей.

Направления развития региональной системы медицинской помощи собравшимся представил заместитель председателя правительства области – министр здравоохранения Александр Пшенников. По его словам, усилия будут сосредоточены на борьбе с сахарным диабетом, гепатитом С, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями; модернизации первичного звена здравоохранения; обеспечении лекарственными препаратами различных категорий граждан, а также цифровизации системы здравоохранения субъекта. Отдельное внимание будет уделено совершенствованию экстренной медицинской помощи:

«Речь идет о создании нового приемного покоя в областной клинической больнице. Это совершенно новое современное отделение, сделанное по модели 3H. Это не просто приемный покой, это отдельное отделение с реанимациями, с противошоковыми и малыми хирургическими операционными, то есть это новый уровень организации экстренной медицинской помощи», – пояснил Александр Пшенников.

Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский подробно остановился на поддержке граждан. Он отметил, что различные виды финансовой помощи от государства получают почти 400 тысяч жителей региона. Всего на эти цели в областной казне предусмотрено 7,4 млрд рублей.

«Особое внимание мы уделяем участникам специальной военной операции и членам их семей. Для них предусмотрено около 110 различных мер поддержки и сервисов, в том числе 56 – региональных. Отмечу, что по итогам сентября Рязанская область заняла первое место по предоставлению мер социальной поддержки участникам СВО. Этот рейтинг был составлен на основе оценок трех федеральных ведомств: Министерства обороны, Министерства цифрового развития и Министерства экономического развития», – уточнил министр.

Андрей Кричинский добавил, что значительный объем средств – более 2 млрд рублей – предусмотрен на так называемый «детский бюджет». Речь идет о пособиях, выплате при рождении ребенка, региональном материнском (семейном) капитале, компенсации аренды жилья и иных видах финансовой помощи. Кроме того, по словам руководителя профильного министерства, в ближайшие годы продолжится развитие системы долговременного ухода и единой модели комплексной реабилитации детей-инвалидов. Усилия ведомства также будут направлены на совершенствование сферы занятости и организацию обучения специалистов для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

После докладов руководители профильных министерств ответили на вопросы присутствующих. Работа над законопроектом об областном бюджете на ближайшие три года в региональном парламенте продолжится с учетом итогов публичных слушаний. В первом чтении главный финансовый документ субъекта планируется рассмотреть на пленарном заседании в среду, 25 ноября.