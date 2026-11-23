В Рязани с 1 января 2027 года в регионе вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление уже утвердила региональная энергетическая комиссия.

Оплата наличными кондуктору или водителю с нового года вырастет с 37 до 40 рублей. Пассажирам, которые уже привыкли оплачивать проезд банковской картой или через смартфон (бесконтактная оплата), поездка обойдется в 38 рублей. Ранее этот тариф составлял 35 рублей.

Наиболее выгодным вариантом для регулярных поездок по-прежнему остается использование Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК). Для владельцев этого проездного документа тариф установлен на уровне 35 рублей (в 2026 году он составляет 33 рубля). Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым способом оплаты составит 5 рублей за одну поездку.

Новые тарифы будут применяться на всех маршрутах регулярных перевозок, где стоимость проезда регулируется государством.