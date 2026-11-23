Никиту Джигурду экстренно госпитализировали в Москве с сердечным приступом. Врачи диагностировали у 65-летнего артиста инфаркт.

Поклонники встревожены состоянием Никиты Борисовича, но, к счастью, он в сознании и даже нашёл силы записать видеообращение прямо с больничной койки, пишет «СтарХит».

«Чудо, что живой»

«Врачи сказали: „Чудо, что живой“, — сопровождает он кадры текстовым постом. — Перед операцией выкладываю это видео. Оно убыстрено по темпу, так как я говорю медленно, а надо уложиться в три минуты».

Шоумен пережил инфаркт на ногах, не разрешал Марине Анисиной вызывать скорую помощь. В итоге, когда стал задыхаться, супруга всё-таки вызвала бригаду, которая привела Джигурду в чувство и сделала ему ЭКГ. Кардиограмма подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца.

«Благодарю всех, кто проявил и проявляет участие и волнуется о моём здоровье… Идёт шквал звонков, но я в реанимации и не могу отвечать… Да и сил пока нет… Чему быть, того не миновать. Но вроде уходить в мир иной ещё рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти…»

Приступ после падел-тенниса

Никита подтвердил, что почувствовал себя плохо после поездки в Екатеринбург. Ухудшение самочувствия началось после игры в падел-теннис. Артиста спасла только настойчивость супруги Марины.

Звезда не исключает, что всё ещё может обернуться негативным исходом. Он перечислил все свои творческие достижения и обозначил вклад, который успел внести в российскую культуру. Однако 65-летний артист настроен оптимистически и верит, что операция пройдёт отлично.

«Живой. А я хотел уходить. Я не хотел скорую, говорил: „Если предназначено, забирайте меня!“ Врачи говорят: „Удивительно! Обширный инфаркт передней стенки, тромб, который будет пытаться удалять при операции…“ Но я очухаюсь! Я молюсь, медитирую. Смерти нет, есть смена мерности, покойников мы бережём…» — сказал он и утёр слезу.

Стресс из-за проектов

Никита Джигурда признался, что в последнее время его одолевали стрессы. Он три года трудился над проектом про Высоцкого. Но участие в нём закончилось для артиста не самым позитивным образом:

«Я десять песен записал с Женей Кобылянским, который делал альбом „Парус“ Грише Лепсу. Новые продюсеры сказали: „Это будет шоу Джигурды и Высоцкого? Мы кому делаем рекламу? Он у нас не на контракте“. Это очень меня ударило, конечно. Отдельная история», — вспоминает он.

Артист также вспомнил, что написал цикл песен на стихи Серёжи Клычкова, расстрелянного друга Есенина, а также гимн Дагестана.

«Так что уходить не страшно. Но если суждено… Не нравится мне здесь. Нас куда-то зафигачили коллайдером в сюрреалистическую реальность!» — заключил артист.

Реакция друзей и поклонников

Звёздные друзья переживают за состояние Джигурды. «Никитушка! Поправляйся! Мы с тобой!» — пишет Тарзан. Призвала молиться за звезду и Анастасия Волочкова.