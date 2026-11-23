В Рязанской области стартовала Школа юного журналиста. Обучение пройдут 23 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, которые успешно преодолели конкурсный отбор. Проект поможет школьникам познакомиться с профессией, освоить основы работы в СМИ и попробовать себя в создании медиаконтента.

Торжественная церемония открытия состоялась в региональном филиале Национального центра «Россия». Об этом сообщили в областном комитете по информации и массовым коммуникациям.

Школа юного журналиста работает по программе Национального центра «Россия» при поддержке Министерства просвещения РФ и Движения Первых.

Участники прошли два этапа отбора. Сначала они подготовили видеовизитки и выполнили творческое задание на проверку креативного мышления. Затем написали эссе об истории и культуре Рязанской области и прошли собеседование в региональном филиале центра.

Кто будет обучать юных журналистов

Первое занятие для подростков провёл журналист и телеведущий, автор проектов Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Гиви Твалтвадзе.

Первое занятие для слушателей провел журналист, телеведущий, автор проектов Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Гиви Твалтвадзе.

Он прочитал лекцию «Миссия журналиста, этика и работа со смыслами. Медиаполе сегодня». Вместе со слушателями спикер обсудил роль журналистики, принципы работы с информацией и подготовку качественных репортажей. Отдельно поговорили о развитии речи и профессиональном опыте журналиста.

На открытии школьникам показали видеоролик из Москвы. В нём участники первого потока проекта рассказали о впечатлениях от обучения и своих планах на будущее.

Чему научатся подростки

Программа рассчитана на семь образовательных модулей и объединяет теоретические занятия с практикой. Обучение будет проходить очно в филиале Национального центра «Россия» в Рязанской области до конца июня 2027 года.

Наставниками станут журналисты региональных СМИ и эксперты Центра управления регионом. Под их руководством подростки освоят создание текстов, фотографий и видеоблогов, познакомятся с инструментами искусственного интеллекта.

Полученные знания участники смогут применять на практике, освещая события регионального филиала Национального центра «Россия». Созданные материалы войдут в их профессиональное портфолио.