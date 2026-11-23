ПАО «РЭСК» будет добиваться в судебном порядке установки автономных источников питания на объектах предприятий-должников сферы ЖКХ, не выполняющих предусмотренные законодательством требования по обеспечению готовности введения ограничения электроснабжения в связи с наличием задолженности.

Речь идет о котельных, насосных станциях и других объектах, остановка которых может оставить жителей без жизненно важных коммунальных услуг. Для таких потребителей предусмотрен особый порядок ограничения электроснабжения. В установленных законом случаях они обязаны обеспечить безопасную работу оборудования без потребления электроэнергии из внешней сети.

РЭСК уже добилась соответствующего решения: Арбитражный суд Рязанской области обязал одно из предприятий ЖКХ установить автономные источники питания для котельной. Организация-должник не выполнила ранее заявленные мероприятия по безаварийному прекращению энергопотребления. Суд признал, что сложившаяся ситуация создает угрозу правам и интересам жителей из-за возможных перебоев с поставкой коммунальных услуг.

Компания намерена применять этот механизм и в отношении других должников. Особый статус коммунальных объектов и отсутствие резервного оборудования не должны становиться основанием для беспрепятственного потребления ресурса при отсутствии своевременной оплаты.

На сегодняшний день совокупный долг предприятий ЖКХ перед ПАО «РЭСК» за потребленную электроэнергию составляет более 357 миллионов рублей. Неплатежи создают риски для устойчивой работы всей системы энергоснабжения Рязанской области.

ПАО «РЭСК» призывает руководителей предприятий ЖКХ ответственно относиться к своим обязательствам, своевременно оплачивать электроэнергию и погашать накопленные долги.