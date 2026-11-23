Жители Рязани пожаловались на большие интервалы движения общественного транспорта, несоблюдение расписания и грубость водителей. На обращение горожанина на странице губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте» ответила администрация города.

Автор жалобы рассказал, что автобусы и маршрутки приходится долго ждать как утром, когда люди едут на работу, так и вечером после окончания рабочего дня. По его словам, некоторые перевозчики не соблюдают график, а водители позволяют себе грубые ответы пассажирам.

Отдельно рязанец обратил внимание на ситуацию в Соколовке, где, по его утверждению, транспорт иногда подъезжает к остановкам, но проезжает мимо ожидающих людей. Он задал вопрос, почему перевозчиков не штрафуют за нарушения, в том числе на маршрутах с доплатами из городского бюджета.

В мэрии пояснили, что в часы пик автобусы ходят чаще, а вечером интервалы увеличиваются. Это связано с тем, что часть машин возвращается в парк после смены. Кроме того, большинство маршрутов пока обслуживают по нерегулируемым тарифам. Город постепенно переводит перевозчиков на регулируемую систему. По некоторым направлениям контракты уже заключены.

В администрации рассчитывают, что такой подход позволит контролировать расписание, обеспечивать пассажирам льготы и предъявлять перевозчикам требования к качеству обслуживания.

С января 2027 года на регулируемый тариф планируют перевести ещё 14 маршрутов. По оценке мэрии, это должно улучшить работу общественного транспорта, в том числе в вечернее время.

Что касается поведения водителей, администрация пообещала провести с ними разъяснительные беседы о соблюдении расписания и корректном общении с пассажирами.