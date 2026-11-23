Атаки беспилотников на Татарстан могут идти сразу с нескольких направлений. Такую версию высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии изданию «Аргументы и факты».

По его оценке, украинская сторона может использовать комбинированную схему налёта. Она предполагает одновременное применение нескольких групп беспилотников, которые приближаются к целям по разным маршрутам.

Матвийчук выделил три возможных направления атаки. Первую группу дронов, по его версии, запускают непосредственно с территории Украины. Её задача — создать нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны.

Следующая группа, как предполагает эксперт, может заходить со стороны так называемой серой зоны другого государства и двигаться вдоль Волги. Кроме того, Матвийчук допустил использование дальнобойных беспилотников, которые доставляют к месту запуска на грузовиках. По его словам, такие аппараты могут стартовать без непосредственного участия человека.

Поводом для комментария стала атака на Татарстан в ночь на 23 ноября. По сообщениям властей, целью налёта оказались резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Несколько объектов получили повреждения. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь над российской территорией нейтрализовали 192 беспилотника.