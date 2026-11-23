13-й сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (12+) стартовал 22 ноября на телеканале «Россия». В первом выпуске выступили юные музыканты, вокалисты и артисты циркового жанра. Оценивали конкурсантов народные артисты России Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова и Евгений Миронов. Ведущей проекта стала Дарья Златопольская.

Открыли сезон 15-летняя вокалистка Василиса Авилова из поселка Прямицыно Курской области и 16-летний баянист Владимир Романов из Москвы. Девушка исполнила русскую народную песню «Воробей пиво варил» под аккомпанемент юного музыканта.

Денис Мацуев высоко оценил выступление участников. По его словам, народная музыка остается серьезным и глубоким жанром, которому сегодня все реже находится место на большой сцене. Он назвал «Синюю птицу» площадкой, где такие произведения получают новую жизнь.

Впервые участников конкурса поддержал певец Леонид Агутин. Он исполнил композицию «Тоскую» вместе с ансамблем a cappella «Сахалин».

Одним из самых эмоциональных выступлений стал номер воздушных гимнастов Алексея Шаньшарова и Камиллы Базгановой из Заречного Свердловской области. История юных артистов связана с тяжелым испытанием.

В 2023 году во время тренировки оборвался трос, и Алексей упал с трехметровой высоты. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Уже три с половиной года подросток восстанавливает речь и движения, продолжая заниматься любимым делом. Именно Камилла предложила принять участие в «Синей птице».

Номер ребят произвел сильное впечатление на жюри и зрителей. Дарья Златопольская поблагодарила семью Алексея за поддержку и выразила уверенность, что юноша сможет полностью восстановиться.

Леонид Агутин признался, что история гимнастов не оставила его равнодушным. Певец лично пришел поддержать участников и пожелал Алексею сил и скорейшего восстановления.

Музыкальную программу продолжил восьмилетний пианист Константин Цирин из Москвы. Несмотря на юный возраст, он уже стал победителем международного конкурса «Волшебство звука». В сопровождении оркестра мальчик исполнил «Шествие гномов» Эдварда Грига. Жюри отметило виртуозную игру юного музыканта.

Еще одной участницей выпуска стала 17-летняя Анна Лях из Красногорска. Любовь к мюзиклу «Призрак оперы» привела девушку на академическую сцену. Она представила песню «Настоящая любовь» из фильма «К чёрному морю».

Евгений Миронов обратил внимание не только на вокальные данные Анны, но и на ее актерскую работу. Актер признался, что хотел бы исполнить с девушкой дуэт, и похвалил ее за умение передать образ героини.

Цирковую династию Тесленко представили 12-летняя Виктория Тесленко-Мак Фадден и ее братья — 13-летние Алексей, Даниил и Фёдор Тесленко из Москвы. Они показали групповой номер с жонглированием. Виктория и Фёдор дополнили выступление элементами эквилибристики в танце под музыку группы POMPEYA.

Николай Цискаридзе отметил слаженность артистов и оригинальное сочетание жанров. По его словам, сначала было непросто определить, что именно станет основой номера — танец или жонглирование.

Завершила первый конкурсный день 14-летняя София Зенова из Москвы. Она начала заниматься музыкой с семи лет, освоив игру на нескольких ударных инструментах: ксилофоне, вибрафоне, маримбе и литаврах.

На ксилофоне и малой перкуссии София исполнила «Латинское путешествие» Д. Манчини и «Русский танец» П. И. Чайковского. Контраст латиноамериканских ритмов и русской классики стал финальным аккордом первого выпуска.

Юных исполнителей сопровождали оркестр под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэнд LRK TRIO.

Зрители смогут выбрать победителя

Решение жюри — не единственный фактор, который повлияет на судьбу участников. Телезрители тоже могут поддержать понравившегося конкурсанта, отправив SMS на номер 9395.

Голосование за участников первого выпуска открыто с момента начала программы в регионе зрителя и продлится до 12:59 воскресенья следующей недели по московскому времени.

Победитель 13-го сезона получит «Перо Синей птицы» и денежный приз на развитие таланта. Для лучших педагогов и наставников участников предусмотрен специальный грант проекта.

Новые выпуски Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» выходят каждое воскресенье в 18:00 на телеканале «Россия».