Двадцать четвёртого ноября на Руси пекли хлеб. Аромат свежей выпечки, по поверьям, привлекал в дом благополучие. Праздник называли Викентьев день. А ещё — Викентий зимоуказатель. Погодные приметы этого дня часто использовались для предсказания грядущей зимы. Какими были морозы, такой ожидали и остальную зиму.

Что можно делать 24 ноября

Начать подготовку к зиме. Викентьев день считался символическим рубежом. После которого начинали активную подготовку к холодам. Уборка дома, утепление окон, заготовка дров или ремонт печей. Все эти дела были важны. Работа шла своим чередом.

Выпечка хлеба и пирогов. Выпекание ароматного хлеба на Викентьев день считалось добрым знаком. В народе говорили, что запах свежей выпечки привлекает благополучие. Хлеб пекли с утра, чтобы к обеду весь дом наполнился тёплым ароматом.

Собираться в кругу семьи. На Викентья было принято ужинать всей семьёй. За столом делились историями и обсуждали предстоящие зимние хлопоты. Вечер в кругу близких считался лучшим завершением дня.

В этот день наши предки уделяли особое внимание погоде. Например, если снег таял — зима начнётся поздно. А если мороз крепчал, то рассчитывали на продолжительный холод. Ещё одной важной традицией было гадание на зимний урожай. Девушки в сёлах выходили к лесу и наблюдали за поведением деревьев. Если ветви обледенели, год обещал быть плодородным.

Что нельзя делать 24 ноября

Начинались запреты с денег. Одалживать деньги не рекомендовалось. Верили, что любые финансовые дела двадцать четвёртого ноября могут привести к убыткам. И затруднениям в ближайшем будущем. Денежные вопросы старались перенести на другой день.

Ссоры и конфликты в этот день попадали под строгий запрет. День считался энергетически важным. А негативные эмоции могли усилиться и принести разлад в дом. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Новые проекты в этот день не начинали. В народе считали, что дела, начатые в Викентьев день, будут идти медленно или вовсе остановятся. Всё важное откладывали на более подходящее время.

Народные приметы на 24 ноября

Если снег ложится ровным слоем — урожай на следующий год будет хорошим.

Если лёд на реке прозрачен — ожидали суровой зимы. А мутный лёд предвещал тёплую зиму с частыми оттепелями.

Если птицы двадцать четвёртого ноября проявляют активность — погода в декабре будет тёплой и солнечной.