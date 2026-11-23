За неделю с 16 по 22 ноября в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров. В результате возгораний погиб один человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Среди зарегистрированных происшествий 10 пожаров произошли по техногенным причинам, ещё четыре раза горел мусор. Огонь уничтожил или повредил 8 строений и 2 единицы техники.

Самые тяжёлые последствия зафиксировали в нескольких населённых пунктах региона.

16 ноября в многоквартирном доме в Ряжске пострадали женщина 1989 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Оба попали в больницу.

17 ноября пожар произошёл в жилом доме на улице Чапаева в Рязани. Медицинская помощь потребовалась юноше 2007 года рождения. Из здания эвакуировали 15 человек.

18 ноября в многоквартирном доме рабочего посёлка Сараи погибла женщина 1938 года рождения. Спасателям удалось вывести из здания двух человек.

19 ноября возгорание в жилом доме на улице Дачной в Рязани привело к травмам ребёнка 2026 года рождения. Его госпитализировали. Из дома эвакуировали 10 человек, ещё двоих спасли.

22 ноября пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Есенина в Рязани. Спасатели вывели из здания женщину 1964 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована.

За отчётную неделю происшествий на водных объектах Рязанской области не зарегистрировали.