В выпуске программы «Новые русские сенсации» (16+) на НТВ показали видеохронику последних часов жизни музыкального критика Сергея Соседова — с момента его приезда в Нерюнгри и до госпитализации. В кадр попали разговоры артиста со спутниками и его последние слова перед трагедией.

Ночь приезда в Нерюнгри

Глубокой ночью в фойе гостиницы «Дархан» в Нерюнгри появился Сергей Соседов. Камера наблюдения у стойки регистрации зафиксировала не только всех, кто в этот момент находился рядом с артистом, но и их разговоры. В выпуске «Новых русских сенсаций» показали подлинную и полную версию хроники — от приезда музыкального критика до того, как бригада скорой помощи увезла его в больницу.

Встречать гостя вышел Виктор Беззубов, президент конкурса «Жемчужина России». Соседов собирался работать в жюри этого конкурса. Дорога из Москвы в Якутию оказалась долгой: особенно утомил артиста отрезок пути на машине от Благовещенска до Нерюнгри.

Ехали безумно долго, безумно-безумно, — вспоминал Сергей Соседов.

Беззубов добирался до Нерюнгри поездом и ждал гостей в гостинице.

Первым зашёл в отель как раз Сергей, — рассказал Виктор Беззубов.

«Наконец-то мечта сбылась»

После многочасового путешествия Соседов, по словам Беззубова, с трудом держался на ногах, но даже усталость воспринимал как часть долгожданного приключения.

Я говорю: „Серёжа, сильно устал?“. У него такая улыбка была, он такой: „Какой устал? Наконец-то, моя мечта сбылась“, — рассказал Виктор Беззубов.

Поздним вечером у артиста ещё оставались силы шутить в своей узнаваемой манере.

По местному… по московскому, нашему, — добрый вечер! — произнёс Сергей Соседов.

Кто был рядом с артистом в последние часы

Пока Соседов разбирался с заселением, вслед за ним в фойе зашли ещё трое. Все они провели с музыкальным критиком 14 часов в дороге от аэропорта до отеля.

Первой переступила порог Анжела — попутчица Соседова, издатель и главный редактор модного глянцевого журнала. За ней вошла дама в белом — Анна Сердюкова, дизайнер и руководитель дома моды. Позже она расскажет, что ещё в пути заметила повреждение каблука на одном из ботинок артиста. Кажущаяся мелочь после трагедии сама станет поводом для споров. Замыкал группу Вадим — водитель, которому доверили доставить гостей в Нерюнгри. Весь путь Соседов и Вадим провели в беседах.

Если бы вы видели его радостные глаза после такой сложной дороги, Сергей настолько рвался в Якутию, такое впечатление, что он вот бежал навстречу своей смерти, — сказал Виктор Беззубов.

Слухи вокруг смерти Соседова

После трагедии любители сенсаций, по словам участников программы, исказили факты. В интернете заговорили об отравлении Соседова и даже назвали предполагаемое «орудие убийства» — тарелку борща.

Интернет же моментально зашумел: „Тромб оторвался“. „Поскользнулся“. Еще там что-то…, — комментирует продюсер Леонид Дзюник.