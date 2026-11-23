В выпуске программы «Новые русские сенсации» (16+) на НТВ показали видеохронику последних часов жизни музыкального критика Сергея Соседова — с момента его приезда в Нерюнгри и до госпитализации. В кадр попали разговоры артиста со спутниками и его последние слова перед трагедией.
Ночь приезда в Нерюнгри
Глубокой ночью в фойе гостиницы «Дархан» в Нерюнгри появился Сергей Соседов. Камера наблюдения у стойки регистрации зафиксировала не только всех, кто в этот момент находился рядом с артистом, но и их разговоры. В выпуске «Новых русских сенсаций» показали подлинную и полную версию хроники — от приезда музыкального критика до того, как бригада скорой помощи увезла его в больницу.
Встречать гостя вышел Виктор Беззубов, президент конкурса «Жемчужина России». Соседов собирался работать в жюри этого конкурса. Дорога из Москвы в Якутию оказалась долгой: особенно утомил артиста отрезок пути на машине от Благовещенска до Нерюнгри.
Ехали безумно долго, безумно-безумно,
— вспоминал Сергей Соседов.
Беззубов добирался до Нерюнгри поездом и ждал гостей в гостинице.
Первым зашёл в отель как раз Сергей,
— рассказал Виктор Беззубов.
«Наконец-то мечта сбылась»
После многочасового путешествия Соседов, по словам Беззубова, с трудом держался на ногах, но даже усталость воспринимал как часть долгожданного приключения.
Я говорю: „Серёжа, сильно устал?“. У него такая улыбка была, он такой: „Какой устал? Наконец-то, моя мечта сбылась“,
— рассказал Виктор Беззубов.
Поздним вечером у артиста ещё оставались силы шутить в своей узнаваемой манере.
По местному… по московскому, нашему, — добрый вечер!
— произнёс Сергей Соседов.
Кто был рядом с артистом в последние часы
Пока Соседов разбирался с заселением, вслед за ним в фойе зашли ещё трое. Все они провели с музыкальным критиком 14 часов в дороге от аэропорта до отеля.
Первой переступила порог Анжела — попутчица Соседова, издатель и главный редактор модного глянцевого журнала. За ней вошла дама в белом — Анна Сердюкова, дизайнер и руководитель дома моды. Позже она расскажет, что ещё в пути заметила повреждение каблука на одном из ботинок артиста. Кажущаяся мелочь после трагедии сама станет поводом для споров. Замыкал группу Вадим — водитель, которому доверили доставить гостей в Нерюнгри. Весь путь Соседов и Вадим провели в беседах.
Если бы вы видели его радостные глаза после такой сложной дороги, Сергей настолько рвался в Якутию, такое впечатление, что он вот бежал навстречу своей смерти,
— сказал Виктор Беззубов.
Слухи вокруг смерти Соседова
После трагедии любители сенсаций, по словам участников программы, исказили факты. В интернете заговорили об отравлении Соседова и даже назвали предполагаемое «орудие убийства» — тарелку борща.
Интернет же моментально зашумел: „Тромб оторвался“. „Поскользнулся“. Еще там что-то…,
— комментирует продюсер Леонид Дзюник.
Кто говорит, что его отравили? Кто говорит, что его ударили в живот, по голове, и он так резко, мощно упал?,
— заявила заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина.