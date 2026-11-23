В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения при закупках инсулина. Документ предусматривает наказание для должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к отсутствию жизненно важного препарата в больницах и аптеках, обслуживающих льготников.

Речь идет о проекте федерального закона № 33541-9, который предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новым составом преступления. Под ответственность могут попасть сотрудники органов власти, государственных и муниципальных учреждений, а также члены закупочных комиссий.

Основанием для уголовного преследования станут нарушения правил планирования и проведения закупок инсулина и его аналогов, заключения или исполнения государственных и муниципальных контрактов. Ответственность предусмотрена и за непринятие мер в отношении поставщика, который нарушил сроки исполнения обязательств.

Главное условие для применения новой нормы — последствия в виде отсутствия инсулина в стационарах или аптеках, обеспечивающих лекарствами льготные категории граждан. Максимальное наказание, согласно проекту, может составить четыре года лишения свободы.

Однако инициатива вызвала возражения со стороны правительства России и Верховного суда РФ.

Их позиция сводится к тому, что подобные нарушения уже могут квалифицироваться как преступная халатность. Поэтому введение отдельного состава преступления может оказаться избыточным: действующее законодательство уже предусматривает ответственность за подобные действия.

Есть и другой аргумент. Если нарушения закупочных процедур не привели к существенному ущемлению прав и законных интересов граждан, виновных должностных лиц можно привлечь к административной ответственности.

Таким образом, вместо расширения уголовного законодательства критики инициативы предлагают рассмотреть возможность усиления административных санкций за нарушения при закупках инсулина.

О законопроекте сообщает Гарант.